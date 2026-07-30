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Caso Master

Ex-sócio do Banco Master tinha lista de 'lembranças de final de ano' com políticos

Augusto Lima tratou sobre mimos com secretária

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Banco Master Banco Master  - Foto: Divulgação

Uma lista intitulada "Lembranças de Final de Ano" presente em um diálogo interceptado pela Polícia Federal no celular do empresário Augusto Ferreira Lima, ex-sócio do Banco Master, revelou que o banqueiro considerou entregar vinhos a figuras centrais da política da Bahia e do cenário nacional.

O documento integra a análise de materiais apreendidos na Operação Compliance Zero.

Entre os políticos citados estão o ministro Rui Costa, o senador Jaques Wagner (PT-BA), o governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues, além de Bruno Reis, ACM Neto e Antônio Rueda. A PF identificou evidência de que o vinho foi entregue para o senador Jaques Wagner por meio de uma fotografia.

A investigação encontrou a lista em uma conversa entre Augusto Lima e sua secretária, identificada como Andrezza. No dia 17 de dezembro de 2024, a funcionária enviou opções de presentes consistindo em garrafas de vinhos de alto padrão a partir de R$ 2,5 mil.

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No diálogo, o empresário responde que falaria "mais tarde" sobre a escolha dos nomes. Entretanto, a PF identificou que os presentes foram, de fato, enviados: no dia 23 de dezembro, a secretária enviou ao ex-sócio do Master fotografias da embalagem de um empório. Junto aos presentes havia bilhetes com os dizeres "De: Guga" e "Para: Jaques".

A Polícia Federal classifica os presentes e os favores concedidos por Augusto Lima a Jaques Wagner, como as viagens na aeronave do empresário, como indícios da concessão de vantagens indevidas ao senador por sua atuação em prol dos interesses do Master.

Segundo a investigação, o esquema era baseado em uma relação de intimidade entre as famílias. Além dos presentes, a Polícia Federal também identificou que foram adquiridos ingressos para o show da cantora Taylor Swift, destinados à filha e à neta do senador e a possível aquisição de um apartamento de luxo em Salvador.

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