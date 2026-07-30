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Caso Master Ex-sócio do Banco Master tinha lista de 'lembranças de final de ano' com políticos Augusto Lima tratou sobre mimos com secretária

Uma lista intitulada "Lembranças de Final de Ano" presente em um diálogo interceptado pela Polícia Federal no celular do empresário Augusto Ferreira Lima, ex-sócio do Banco Master, revelou que o banqueiro considerou entregar vinhos a figuras centrais da política da Bahia e do cenário nacional.

O documento integra a análise de materiais apreendidos na Operação Compliance Zero.

Entre os políticos citados estão o ministro Rui Costa, o senador Jaques Wagner (PT-BA), o governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues, além de Bruno Reis, ACM Neto e Antônio Rueda. A PF identificou evidência de que o vinho foi entregue para o senador Jaques Wagner por meio de uma fotografia.

A investigação encontrou a lista em uma conversa entre Augusto Lima e sua secretária, identificada como Andrezza. No dia 17 de dezembro de 2024, a funcionária enviou opções de presentes consistindo em garrafas de vinhos de alto padrão a partir de R$ 2,5 mil.

No diálogo, o empresário responde que falaria "mais tarde" sobre a escolha dos nomes. Entretanto, a PF identificou que os presentes foram, de fato, enviados: no dia 23 de dezembro, a secretária enviou ao ex-sócio do Master fotografias da embalagem de um empório. Junto aos presentes havia bilhetes com os dizeres "De: Guga" e "Para: Jaques".

A Polícia Federal classifica os presentes e os favores concedidos por Augusto Lima a Jaques Wagner, como as viagens na aeronave do empresário, como indícios da concessão de vantagens indevidas ao senador por sua atuação em prol dos interesses do Master.

Segundo a investigação, o esquema era baseado em uma relação de intimidade entre as famílias. Além dos presentes, a Polícia Federal também identificou que foram adquiridos ingressos para o show da cantora Taylor Swift, destinados à filha e à neta do senador e a possível aquisição de um apartamento de luxo em Salvador.

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