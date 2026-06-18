A- A+

AUGUSTO LIMA Ex-sócio do Master iria prestar depoimento à PF sobre fraudes com BRB mas desiste após operação Augusto Lima seria questionado pela PF sobre sua participação na operação envolvendo o BRB e a fabricação de falsas carteiras de crédito vendidas ao banco público de Brasília

O empresário Augusto Lima, ex-sócio de Daniel Vorcaro no Banco Master, prestaria depoimento à Polícia Federal nesta quinta-feira, 18, sobre as suspeitas de fraude envolvendo a tentativa de venda ao Banco Regional de Brasília (BRB), mas desistiu de comparecer após ter sido alvo de uma nova fase da Operação Compliance Zero.

Lima seria questionado pela PF sobre sua participação na operação envolvendo o BRB e a fabricação de falsas carteiras de crédito vendidas ao banco público de Brasília.

A nova fase, porém, mira suspeitas de pagamento de propina dele ao líder do governo no Senado, Jaques Wagner (PT-BA), e suspeitas de irregularidades na implantação de um sistema de crédito consignado para servidores estaduais da Bahia quando Wagner era governador.

Diante dos novos fatos, a defesa do banqueiro preferiu cancelar o depoimento, que era um dos mais relevantes dessa fase final do inquérito do BRB.

A PF também está ouvindo outros ex-gestores do Master e do BRB sobre a operação. A rodada de depoimentos deve durar até julho.

Em nota, a defesa de Augusto de Lima afirmou que "as diligências realizadas pela Polícia Federal nesta data eram desnecessárias", pois nele estaria "há seis meses à disposição das autoridades para esclarecer os fatos em apuração".

"De todo modo, as medidas contribuirão para demonstrar que os fatos apurados nesta fase da investigação são rigorosamente lícitos. Augusto Lima sempre atuou dentro dos limites da lei, com transparência, responsabilidade técnica e observância das normas que regem o sistema financeiro e a administração pública", completam os advogados Pedro Ivo Velloso, Eduardo Toledo e Sebástian Mello.

Veja também