Ex-vereador e irmão de Delúbio Soares morre aos 59 anos

O ex-vereador de Goiânia, Carlos Soares (PT), faleceu na noite desta terça-feira (23) em São Paulo. A informação foi divulgada por familiares do político. O político era irmão do ex-tesoureiro do partido, Delúbio Soares.

Considerado um liderança petista na capital de Goiás, o ex-parlamentar atuava como superintendente do Patrimônio da União em Goiás (SPU), e pretendia disputar novamente uma vaga na Câmara.

