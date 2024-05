Ex-vereador Gabriel Monteiro é denunciado à Justiça pelo MP por abuso de poder

A- A+

O Ministério Público do Rio (MPRJ), por meio da 1ª Promotoria de Justiça de Investigação Penal Especializada da Capital, denunciou à Justiça o ex-vereador Gabriel Monteiro por abuso de poder. De acordo com a ação penal, o crime foi cometido pelo menos três vezes em 2021, quando ele invadiu instituições de acolhimento com equipe de filmagem. O MP afirma que, em pelo menos dois casos, Gabriel Monteiro estava acompanhado de homens armados.

Segundo a denúncia — distribuída para a 36ª Vara Criminal da Capital no dia 29 de abril — o ex-vereador, nas três vezes citadas, foi para as instituições localizadas em bairros da Zona Norte do Rio sem aviso prévio e sem autorização da direção, fora do horário de atendimento ao público e em desacordo com as normas da Câmara de Vereadores. O MP afirma que Gabriel Monteiro se aproveitou do momento em que funcionários abriram o portão para prestar informações e invadiu os locais.

O primeiro caso, ainda de acordo com o Ministério Público, aconteceu em 18 de fevereiro de 2021. O então vereador invadiu a Instituição de Acolhimento de Ana Carolina, no bairro de Ramos. O local abriga crianças em situação de risco.

No dia 18 de março do mesmo ano, Gabriel Monteiro invadiu a Instituição de Acolhimento Raul Seixas, na Praça da Bandeira, afirma o MP. A denúncia cita que, conforme o relato de testemunhas, Gabriel Monteiro esteve no local acompanhado de treze homens armados — alguns deles portando armas longas. A instituição acolhe adolescentes de 12 a 18 anos.

Seis dias depois, Gabriel invadiu a Instituição de Acolhimento Centro de Recepção Taiguara, no Cachambi, aponto o Ministério Público. A casa abriga crianças e adolescentes em situação de risco. Todas as invasões ocorreram à noite, após as 19h30, conforme os promotores.

A denúncia destaca que Gabriel Monteiro “invadiu, inclusive, o dormitório no qual se encontravam as adolescentes do sexo feminino, sem se preocupar com a privacidade das acolhidas. No local, também havia um bebê acolhido, de apenas, 1 ano e meio, que chorou compulsivamente, pois se assustou com as luzes das câmeras, com as pessoas estranhas ao seu convívio e com toda a confusão promovida pelo denunciado”.

Outras denúncias

O ex-vereador está preso desde novembro de 2022, após uma denúncia da 1ª Promotoria de Justiça de Investigação Penal Territorial da Área Zona Sul e Barra da Tijuca, pelo crime de estupro. Além dessa ação penal, o MP já havia denunciado Gabriel Monteiro em maio de 2023, por perseguição e desacato a superior; em junho de 2022, por importunar e assediar sexualmente sua ex-assessora; e em abril de 2022, por filmar relação sexual com uma adolescente de 15 anos.

Ainda em abril de 2022, o MP obteve uma decisão determinando que uma rede social retirasse do ar vídeo em que vereador mantém relações sexuais com a adolescente.

Veja também

BRASIL Cármen Lúcia assume presidência do TSE após dois anos sob comando de Alexandre de Moraes