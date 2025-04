A- A+

Reunião Executiva do MDB de Pernambuco se reúne para tratar sobre trâmites da Convenção Estadual da legenda A Convenção Estadual será realizada no dia 24 de maio, na sede do partido

A Executiva do MDB de Pernambuco realizou, na manhã desta sexta-feira (11), uma reunião com os seus integrantes para tratar sobre os trâmites legais da Convenção Estadual da legenda. O evento ocorrerá no dia 24 de maio, na sede do partido.

A data da Convenção Estadual foi acertada em reunião do grupo com o dirigente nacional emedebista, o deputado federal Baleia Rossi, na última terça-feira (8), em Brasília.

Na reunião desta sexta, o presidente do MDB pernambucano, Raul Henry falou dos prazos para lançamento do edital de homologação da data da Convenção e para registro e apresentação de chapas.

Ele também abordou a lista dos votantes (diretorianos e delegados).

“Vamos fazer tudo de forma muito tranquila, com toda a transparência. Se houver mais de uma chapa, decidiremos no voto”, afirmou.

Além de Raul Henry, participaram do encontro os vice-presidentes senador Fernando Dueire (1º), Bruno Maia (2º) e Alexandre Ferrer (3º); o secretário-adjunto Murilo Cavalcanti e os vogais ex-senador Fernando Bezerra Coelho (2º), Bruno Lisboa (3º) e o prefeito de Vitória de Santo Antão, Paulo Roberto (4º); e o suplente Gabriel Cavalcanti.

A reunião contou, ainda, com as presenças do líder do partido na Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe), deputado estadual Jarbas Filho, e do secretário de Cidadania e Cultura de Paz do Recife, Túlio Arruda.

