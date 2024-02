Exército afirma que 'providências' contra alvos de operação da PF dependem de decisões judiciais

A- A+

O Exército afirmou que as "providências" contra os alvos da operação Tempus Veritatis, que investiga uma tentativa de golpe de Estado, "serão tomadas em conformidade com as decisões jurídicas". A Força também declarou que está colaborando com a investigação.

Na operação, realizada na semana passada pela Polícia Federal (PF), três militares foram alvo de mandados de prisão e outros 17 foram de buscas e apreensão — sete deles da ativa.

As medidas foram autorizadas pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF). Moraes também determinou o afastamento de seis militares de suas funções públicas.

Em nota, o Exército disse que "prima pela legalidade e pela harmonia entre os demais entes da República" e que "vem colaborando com as autoridades policiais nas investigações conduzidas".

Acrescentou que "as providências, quando necessárias, serão tomadas em conformidade com as decisões jurídicas acerca do assunto".

Como mostrou o blog da colunista Malu Gaspar, o Exército não abrirá neste momento apurações disciplinares contra os alvos da operação. A instituição só tomará medidas internas após a conclusão das investigações da Justiça, mas cumprirá os pedidos de afastamento das funções da ativa.

Uma das medidas tomadas foi a escolta, dos Estados Unidos até o Brasil, do coronel Bernardo Romão Corrêa Netto. Ele foi preso no domingo, após desembarcar no Brasil, e foi levado para o Batalhão da Guarda Presidencial.

