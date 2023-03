Exército diz que autorizou importação de fuzil e pistola para Bolsonaro

A- A+

O Exército informou, nesta terça-feira (14), que autorizou a importação de um fuzil e uma pistola pelo ex-presidente Jair Bolsonaro em 2019, quando ele viajou para o Oriente Médio. A informação é da coluna de Guilherme Amado, no site Metrópoles. Bolsonaro ganhou as armas — um fuzil (calibre 5,56 mm) customizado com o nome de Bolsonaro e uma pistola (calibre 9mm) — de presente de um príncipe de uma família real dos Emirados Árabes.

“O processo de importação em questão, no ano de 2019, foi realizado de forma regular e lícita. No que tange aos procedimentos junto ao Exército Brasileiro, os requisitos previstos na legislação de amparo foram plenamente atendidos. Os armamentos (um fuzil e uma pistola) foram registrados de acordo com a norma vigente à época dos fatos e encontram-se, atualmente, regulares perante a Administração Militar”, afirmou o Exército.

Bolsonaro ficou com as duas armas, contrariando um entendimento do Tribunal de Contas da União (TCU) de que presentes com valor comercial expressivo devem ser incorporados ao patrimônio da União, e não do presidente. No site Casa do Tiro, um fuzil semelhante custa entre R$ 32 mil e R$ 42 mil. A pistola, varia de R$ 5,9 mil a R$ 15,6 mil.

Não se sabe ainda se Bolsonaro pagou imposto sobre o armamento. A legislação brasileira determina a declaração obrigatória na entrada no país de qualquer bem avaliado em mais de mil dólares (pouco mais de R$ 5 mil).

