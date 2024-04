Exército muda normas para redes sociais e vai remover comentários de ódio e político-partidários

A- A+

Em nova política para as redes sociais, o Exército Brasileiro passará a excluir comentários em seus canais oficiais com mensagens de ódio, incitação à violência ou contendo opiniões de cunho ideológico e partidário. O documento alerta, ainda, que a instituição poderá encaminhar os conteúdos “às autoridades competentes”.

A Política de Moderação nas Mídias Sociais do Sistema de Comunicação Social do Exército Brasileiro lista quais mensagens poderão ser excluídas ou moderadas pelas contas oficiais da instituição. Entre elas, mensagens com racismo, discriminação e assédio.

Serão excluídos pelo Exército comentários que:

Usem linguagem inapropriada, obscena, caluniosa, grosseira, abusiva, difamatória, ofensiva ou de qualquer outra forma reprovável;

Concretizem apologia a práticas ilícitas;

Incitem o ódio, a violência, o racismo ou façam discriminação de qualquer ordem;

Contenham ameaças, assédio, injúria, calúnia ou difamação, ou configurem qualquer outra forma de ilícito penal;

Divulguem conteúdos na forma de spam ou "correntes";

Caracterizem intuito comercial ou publicitário;

Estejam repetidas, desde que publicadas pelo mesmo autor;

Sejam ininteligíveis ou descontextualizadas;

Contenham propagandas político-partidárias;

Manifestações ou opiniões de cunho político ou ideológico;

Contenham links suspeitos ou representem ameaça à segurança da informação;

Usem informações e imagem de pessoas e instituições indevidamente;

Contenham dados pessoais do autor ou de terceiros;

Violem os direitos de imagem e de propriedade intelectual;

Sejam fraudulentas ou promovam conteúdo inverídico.

A política afirma que o Exército está nas redes sociais a fim de divulgar a atuação da instituição para a sociedade, como forma de disseminar e ampliar o acesso à informação, e que uma atuação com moderação e filtragem dos comentários é necessária para "melhor adequar as páginas ao público".

