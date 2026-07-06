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EX-PRESIDENTE Exército nega estar com duas de oito armas de Bolsonaro e informa ter repassado seis à PF Ofício enviado ao STF afirma que pistola Glock calibre 9 mm e espingarda calibre 12 não estão sob custódia do Batalhão de Polícia do Exército de Brasília

O Batalhão de Polícia do Exército de Brasília informou ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), que duas das armas do ex-presidente Jair Bolsonaro cuja apreensão foi determinada pela Corte não estão sob sua custódia.



Em ofício encaminhado nesta segunda-feira, a corporação afirmou que a pistola Glock calibre 9 mm e a espingarda Maestro Arms Company calibre 12 não se encontram no batalhão, enquanto informou que os demais armamentos já teriam sido entregues à Superintendência da Polícia Federal.

Segundo o documento, assinado pelo comandante do Batalhão de Polícia do Exército de Brasília, tenente-coronel Caio de Vargas Lisboa, as armas correspondentes aos itens 3 e 8 da decisão de Moraes "não se encontram custodiadas no Batalhão de Polícia do Exército de Brasília".



O militar acrescenta que, em relação aos demais itens, os armamentos e outros materiais listados na documentação anexa já foram entregues à Polícia Federal. A defesa do ex-presidente foi procurada, mas ainda não se manifestou.

As duas armas cuja localização não foi esclarecida são uma pistola Glock e uma espingarda Maestro Arms Company, de uso permitido. Elas constam da relação de armamentos que Moraes havia determinado que fossem entregues à Polícia Federal.





O ofício foi enviado em resposta à decisão proferida por Moraes no domingo, na qual o ministro determinou que o Comando do Batalhão de Polícia do Exército entregasse à Polícia Federal oito armas que, segundo a defesa de Bolsonaro, permaneciam acauteladas na unidade militar. Na mesma decisão, Moraes determinou que a PF certificasse se já estava de posse de outras duas armas — uma carabina/fuzil Caracal calibre 5,56 mm e uma pistola Caracal calibre 9 mm — que, segundo os advogados do ex-presidente, haviam sido entregues anteriormente.

A ordem foi expedida após a defesa informar ao STF que duas armas já haviam sido entregues à Polícia Federal em abril de 2023, em cumprimento a uma determinação do Tribunal de Contas da União (TCU), e que os demais armamentos permaneciam sob guarda do Exército. Diante da informação, Moraes determinou a transferência imediata dessas armas para a Polícia Federal, responsável pela apreensão e guarda do material.

Após a manifestação do Exército, a defesa ainda não esclareceu onde estão a pistola Glock e a espingarda Maestro Arms nem informou se elas foram encaminhadas a outro órgão.

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