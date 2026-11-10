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Master Exonerações de delegados do caso Master provocam guerra de versões na PF Cúpula da Polícia Federal sustenta que investigadores extrapolaram os limites de relatórios sobre ministros do STF

A exoneração de dois delegados que coordenavam as investigações do caso Master abriu uma guerra de versões dentro da Polícia Federal (PF) sobre os motivos dos afastamentos, ocorridos após a elaboração de relatórios envolvendo ministros do Supremo Tribunal Federal (STF).

De um lado, integrantes da cúpula da corporação sustentam que os investigadores extrapolaram os limites da determinação do ministro Edson Fachin ao adotar um tom acusatório e emitir juízos de valor em documentos sobre as relações de magistrados com o banqueiro Daniel Vorcaro.

De outro, interlocutores dos delegados afastados contestam essa interpretação e afirmam que a perda dos cargos de chefia foi uma reação à insatisfação do diretor-geral da PF, Andrei Rodrigues, com o conteúdo dos relatórios.

Integrantes da Associação Nacional dos Delegados de Polícia Federal (ADPF), entidade representativa da categoria, também defendem os colegas exonerados.

Segundo interlocutores da direção da PF, a orientação era produzir relatórios estritamente descritivos, sem avaliações sobre eventual responsabilidade criminal dos ministros, uma vez que a corporação não poderia avançar em investigações contra integrantes do Supremo sem autorização expressa da Corte.

A cúpula, no entanto, nega que o conteúdo dos documentos tenha sido o motivo das exonerações. Já pessoas próximas aos delegados Daniel Mostardeiro Cola e Wedson Cajé Lopes afirmam que essa versão não procede e sustentam que a decisão de afastá-los foi uma reação direta de Andrei aos relatórios.

Delegados que ainda ocupam cargo de confiança na estrutura da PF reconheceram que o conteúdo dos relatórios esteve entre os fatores considerados na decisão, mas afirmaram que também pesaram “outras questões administrativas”, sem explicar quais.

Conforme O GLOBO mostrou, Andrei Rodrigues pediu a desfiliação da Associação Nacional dos Delegados da Polícia Federal (ADPF), à qual estava associado há mais de 24 anos.

A entidade reúne cerca de 2,3 mil delegados da categoria entre ativos e aposentados. A ruptura indica que há hoje um racha interno dentro da Polícia Federal.

Segundo a coluna da Malu Gaspar, os delegados Daniel Cola e Wedson Cajé deixaram os seus postos de chefia após um desentendimento com a cúpula da PF.

Eles participaram da confecção dos relatórios que citam mensagens do ex-dono do Master Daniel Vorcaro sobre os ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, Kassio Nunes Marques e Dias Toffoli.

Internamente, Andrei já vinha demonstrando descontentamento com a associação antes desse episódio. Interlocutores do diretor-geral disseram que viam a atual direção da ADPF dominada por um grupo de "extrema-direita".

Entre os motivos de insatisfação estaria o fato de a ADPF não ter se manifestado de forma contundente sobre o afastamento de Andrei, que foi determinado pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) André Mendonça, relator do caso Master na Corte, em setembro. A decisão foi anulada, posteriormente, pelo presidente da Corte, Edson Fachin. E o diretor-geral se manteve no cargo.

Outra razão de discórdia seria a falta de manifestações repudiando ataques de parlamentares da direita contra delegados da corporação. Pessoas próximas a Andrei também apontam falta de empenho da entidade em atuar a favor de 27 superintendentes e diretores da PF em uma discussão sobre renumeração no Tribunal de Contas da União (TCU).

Por orientação da chefia da corporação, os relatórios sobre os ministros do Supremo estão sendo refeitos, desta vez sob o comando do delegado Victor Arruda, que preside a Coordenação de Inquéritos nos Tribunais Superiores, o Cinq, voltado para autoridades com prerrogativa de foro.

Essa coordenação subiu de nível e agora fica diretamente subordinada à Diretoria de Investigação e Combate ao Crime Organizado e à Corrupção (Dicor). A nova previsão é de que os relatórios cheguem ao STF no final de novembro.

Antes, o Cinq estava subordinado à Coordenação-Geral de Repessão à Corrupção, Crimes Financeiros e Lavagem de Dinheiro (CGRC), que era chefiada pelo delegado Daniel Cola.

Ele deve ser deslocado para a superintendência da PF no Rio Grande do Sul, enquanto Cajé continua vinculado ao Dicor por presidir um dos doze inquéritos do Master.

Em nota, a assessoria da PF informou ontem que não se pronuncia sobre atos de gestão de pessoal de forma individualizada. A corporação ressaltou, porém, que na ponta as equipes responsáveis pelos inquéritos das Operações do Compliance Zero (referentes ao Master) e da Sem Desconto (sobre fraudes no INSS) permanecem inalteradas.

"As designações e dispensas de funções de confiança do órgão (Funções Comissionadas Executivas - FCEs) são atos de gestão relacionados à organização interna da instituição, pautados por critérios de conveniência e oportunidade administrativa", diz o texto, que continua:

"As funções de chefia e coordenação exercidas na Polícia Federal não se confundem com as atividades finalísticas de condução de investigações e não implicam em qualquer alteração nas equipes responsáveis pelos inquéritos em andamento na Diretoria de Combate ao Crime Organizado e Facções Criminosas, inclusive aqueles relacionados às Operações Compliance Zero e Sem Desconto".

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