A- A+

ECONOMIA Exonerados os diretores do Banco Central que terminam mandato em 31 de dezembro Os nomes dos substitutos para os cargos ainda não foram anunciados

Os diretores de Política Econômica do Banco Central, Diogo Guillen; e de Organização do Sistema Financeiro e Resolução, Renato Dias de Brito Gomes, encerram o mandato em 31 de dezembro e o Diário Oficial da União desta quarta-feira, 24, confirma a exoneração dos dois. Os decretos informam que Guillen e Gomes ficam exonerados do cargo a partir de 1º de janeiro de 2026.

Os nomes dos substitutos para os cargos no BC ainda não foram indicados. A prerrogativa da indicação é do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, que apresentará os nomes ao Senado, que deve ainda realizar sabatina e aprová-los.



Em entrevista à imprensa no último dia 18, o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, disse que, enquanto os cargos estiverem vagos, o diretor de Assuntos Internacionais e Gestão de Riscos Corporativos, Paulo Picchetti, acumulará interinamente a cadeira de Guillen.

O diretor de Regulação, Gilneu Vivan, vai acumular a diretoria de Organização do Sistema Financeiro e Resolução.

Veja também