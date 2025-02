Expectativa é apresentar agenda sobre prioridades no Congresso na próxima semana, diz Padilha

A- A+

GOVERNO

O ministro Alexandre Padilha (Relações Institucionais) disse nesta segunda-feira, 3, que o governo pretende apresentar até a próxima semana uma lista de propostas prioritárias para o governo neste ano. A declaração foi dada após reunião com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e os presidentes da Câmara, Hugo Motta, e do Senado, Davi Alcolumbre.

"Queremos apresentar na próxima semana os projetos de lei prioritários para os próximos dois anos. Só da área econômica são 32 projetos aprovados nos últimos dois anos. Expectativa é de que apresentemos nas próxima semana essa agenda para os próximos dois anos", disse.

Padilha disse que Lula disse a Motta e Alcolumbre que o presidente da Câmara e o do Senado de sua preferência seriam os eleitos - um indicativo de que não gosta de interferir e influenciar em uma votação desse porte. Segundo o ministro, esse é um "momento de reabilitação das relações institucionais no País".

O ministro disse que o governo "agradece o Congresso pelo que foi feito nos últimos dois anos". "Nenhum governo aprovou tantos projetos de iniciativa do governo como o nosso. Esperamos manter isso para os próximos dois anos", afirmou.

Padilha citou como algumas das prioridades projetos de apoio aos microempreendedores, a isenção do Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5 mil, o enfrentamento às mudanças climáticas e o combate a crimes digitais.

"Hoje temos crimes no ambiente digital e temos que proteger a sociedade desses crimes", afirmou, indicando apoio a uma proposta de regulamentação das plataformas de redes sociais.

Sobre a isenção do IR, Padilha disse que a meta do governo é que ela seja aprovada neste ano. O ministro afirmou que a proposta é "uma das prioridades da agenda da Fazenda", mas que não há uma data para apresentação do texto, já que é preciso fechar uma medida compensatória.

