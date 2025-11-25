A- A+

explosão Explosão em subestação provoca incêndio e deixa feridos no Ministério da Igualdade Racial A área segue isolada e sob responsabilidade das equipes do Corpo de Bombeiros

Uma explosão seguida de incêndio em uma subestação de energia no prédio do Ministério da Igualdade Racial (MIR), no Bloco C da Esplanada dos Ministérios, levou à evacuação completa do edifício na manhã desta terça-feira, segundo o Corpo de Bombeiros do Distrito Federal (CBMDF).

De acordo com a corporação, um trabalhador sofreu queimaduras em cerca de 60% do corpo. Outras duas pessoas foram intoxicadas pela inalação de fumaça. Os três foram levados para o hospital.

Além deles, 27 pessoas receberam atendimento por terem inalado fumaça e passaram por triagem das equipes de emergência, que definiram o transporte conforme a gravidade de cada caso.

A evacuação foi coordenada pelos bombeiros, que ainda atuam no rescaldo e na área atingida. O local permanece isolado.

Servidores que estavam no ministério no momento do incidente relataram que o prédio será mantido fechado ao longo do dia.

As causas da explosão na subestação da CEB ainda serão investigadas.

