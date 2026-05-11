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SÃO PAULO Explosão na zona oeste de SP destrói casas, deixa um morto e três feridos O impacto da explosão arremessou pessoas, provocou a quebra de vidros de prédios ao redor e o colapso de estruturas de residências

Uma forte explosão em uma área residencial na região do Jaguaré, na zona oeste de São Paulo, matou uma pessoa, deixou ao menos outras três feridas e destruiu uma série de casas na tarde desta segunda-feira (11) Também há registro de desaparecidos, que estariam sob a pilha de escombros causados pelo acidente.

A explosão aconteceu em uma comunidade localizada em uma área próxima à Rua Dr. Benedito de Moraes Leme e à Rua Piraúba, atrás do Condomínio Morada do Parque. O impacto da explosão arremessou pessoas, provocou a quebra de vidros de prédios ao redor e o colapso de estruturas de residências.

Informações do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar apontam que a explosão aconteceu durante um trabalho da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) na região, que pode ter atingido uma tubulação durante uma escavação.

As causas da explosão serão confirmadas ao final dos trabalhos de perícia, ponderou a PM. A reportagem pediu posicionamento da companhia, que não deu retorno até a última atualização do texto

Imagens registradas pela Band mostram casas totalmente destruídas, pilhas de destroços e moradores da região em pânico, desesperados pela perda dos imóveis e pela possibilidade de ter parentes e animais de estimação entre as vítimas.

"Minha casa não existe mais", disse um dos entrevistados, que teve o pai arremessado pela explosão. "O teto do quarto caiu uma parte, o do quarto da minha filha, caiu todo; o da cozinha caiu todo", relatou uma mulher também à emissora.

A porta-voz dos Bombeiros, Karol Burunsizian, declarou que as residências foram atingidas após uma obra da Sabesp, que levou a uma perfuração de uma tubulação de gás que gerou a explosão. Entre os sobreviventes, uma vítima foi resgatada pelos moradores, outra pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e uma terceira pelo Corpo de Bombeiros.

"Não temos a quantidade exata (de imóveis danificados), mas possivelmente 10 residências atingidas diretamente com essa explosão. Foram três vítimas socorridas, três homens, uma por meios próprios, (que é) um funcionário da Sabesp, uma pelo Samu e um terceiro pelo resgate do Corpo de Bombeiros", disse a porta-voz.

O homem que veio a óbito estava sob os escombros, e não teve a identidade informada. Mais cedo, os bombeiros informaram que buscavam por uma pessoa que estava sob a pilha de destroços.

O aumento do número de vítimas não está descartado. "O Corpo de Bombeiros segue procurando outras possíveis vítimas. Trabalhos seguirão até o encontro ou a confirmação do paradeiro de todos os moradores das casas atingidas."

A explosão também gerou um incêndio que atinge outras casas nas proximidades e, conforme os Bombeiros, há um forte cheiro de gás na região. Doze viaturas da corporação foram deslocadas para atender a ocorrência. Ambulâncias do Samu e agentes da Polícia Militar e da Defesa Civil também foram mobilizados.

Segundo os Bombeiros, a Comgás interrompeu a distribuição do gás para a região e não há risco de novas explosões. Por conta da possibilidade outros desabamentos e colapso de estruturas, a área foi interditada. "A gente não sabe para onde vai", disse uma das moradoras que teve a casa atingida à Band.

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