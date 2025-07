A- A+

Em tempos de grandes festas, o uso dos palcos por prefeitos para gestos de autopromoção tem se tornado prática comum em diversos municípios pernambucanos. A situação preocupa o presidente do Consórcio Público Intermunicipal do Agreste Pernambucano e Fronteiras (CONIAPE) e prefeito de São Caetano, Josafá Almeida, que anunciou que vai enviar uma recomendação oficial aos gestores filiados ao consórcio orientando sobre os limites desta exposição.

“É preocupante, porque isso é promoção pessoal. Sou totalmente contra, principalmente quando o prefeito não está nem promovendo seu mandato, mas sim candidatos ou parentes com vistas às próximas eleições”, criticou Josafá, em entrevista exclusiva à Folha de Pernambuco. “A festa tem que ser com o povo e feita com respeito ao dinheiro público. A autopromoção pode gerar sanções dos órgãos de controle e até comprometer o apoio financeiro de esferas como o Governo Federal, o Governo Estadual ou o Ministério da Cultura”, alertou.

A crítica surge num momento em que o Tribunal de Contas do Estado (TCE) notificou o prefeito de Gravatá, Padre Joselito (Avante), por uso abusivo do palco em shows. Além das críticas à politização dos eventos, Josafá comentou sobre os desafios de São Caetano e de outros municípios diante da implantação do decreto de emergência pelo Governo Estadual, apesar das chuvas recentes.

Segundo ele, o decreto é necessário para garantir a continuidade da operação carro-pipa do Governo Federal, que abastece com água potável comunidades da zona rural. “Mesmo com os barreiros cheios e as barragens sangrando, a cláusula exige que o decreto esteja ativo para que o Exército continue com o abastecimento. É a única forma de garantir água potável onde não há rede encanada”, explicou.

Josafá também comentou que, apesar das chuvas que beneficiaram a produção agrícola, o município não recebeu sementes do Governo Estadual. “Estamos fazendo a aração de terra com recursos próprios, apoiando os agricultores por meio da nossa Secretaria de Agricultura”, informou.

Sobre a relação com a governadora Raquel Lyra, Josafá tem esperanças de que a gestora atenda seus ofícios que solicitam ajuda para realização da Festa de Reis do município, realizada no próximo mês de agosto. “Não me sinto maltratado, mas um pouco esquecido. Mesmo assim, continuamos enviando ofícios e acredito que seremos atendidos”, concluiu.

