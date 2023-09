A- A+

STF Expulso do Solidariedade, advogado da gafe do "Pequeno Príncipe" reage: "Grato pelo período" Hery Kattwinkel afirmou que ter confundido a obra de Antoine de Saint-Exupéry com 'O Príncipe' de Maquiavel foi um 'erro meramente formal frente ao calor do momento'

Após ter sido expulso do Solidariedade, o advogado Hery Kattwinkel, responsável pela defesa de um dos réus do oito de janeiro, afirmou que recebeu a notícia com "tranquilidade e respeito". Em nota divulgada à imprensa, o profissional que recebeu duras críticas por sua sustentação oral no Supremo Tribunal Federal (STF) demonstrou gratidão ao partido.

— Até mesmo porque estando lá pude observar que as diretrizes que o partido defende não são as mesmas que eu defendo. De toda forma, eu sou grato pelo período que estive no partido — afirmou.

Durante a defesa de Thiago de Assis Mathar, Hery Kattwinkel virou alvo de memes por ter confundido a obra de Maquiavel "O Príncipe", com o livro "O Pequeno Príncipe", de Antoine de Saint-Exupéry:

— Disse o pequeno príncipe: os fins justificam os meios. E podemos passar por cima de todos — afirmou.

Em posicionamento divulgado, o advogado disse que cometeu um erro "formal".

— O fato de errar o nome do livro que tanto atacam, é uma questão tranquila e natural para qualquer pessoa, uma vez que sei do potencial jurídico de nosso escritório e se trata de um erro meramente formal frente ao calor do momento, corrigido logo em seguida — alegou Hery Kattwinkel .

