atos golpistas Extremista é detido por ameaçar manifestantes com simulacro de arma, em São Paulo Homem de 45 anos foi rendido na Avenida Paulista; ele disse que pretendia matar os participantes de ato em defesa da democracia

Um homem foi rendido após ameaçar de morte pessoas que participavam de um ato pela democracia, nesta segunda-feira (09), em São Paulo. O extremista, de 45 anos, usou um simulacro de arma de fogo para intimidar os manifestantes.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP), o bolsonarista radical "empunhava uma arma e gritava que iria matar a todos".

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o extremista rendido pelos próprios manifestantes. Questionado sobre o que pretendia fazer, o suspeito afirma:

"Matar vocês", disse. "Porque vocês não prestam", acrescenta pouco depois.

O homem diz no vídeo que agiu por conta própria e foi ao ato pela democracia sozinho. A SSP-SP informou que, em depoimento, o extremista informou que toma remédios controlados e apenas acompanhava a manifestação.

O caso foi registrado no 78º Distrito Policial (Jardins) como "ameaça e localização/apreensão" do objeto ilegal. "As vítimas foram orientadas sobre a necessidade de representação criminal contra o autor, por se tratar de crime de ação condicionada", diz a SSP-SP.

A manifestação realizada nesta segunda-feira fechou os dois sentidos da Avenida Paulista. O ato convocado por movimentos sociais após a destruição das sedes dos três Poderes neste domingo, em Brasília.

