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Força Aérea Brasileira

FAB coloca sigilo de 100 anos de sigilo em lista de passageiros de jato de Vorcaro

Comando da Aeronáutica alegou ser necessário proteger 'a intimidade e a vida privada' dos passageiros

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Avião de Vorcaro, localizado em Assunção, ParaguaiAvião de Vorcaro, localizado em Assunção, Paraguai - Foto: Reprodução/Polícia Federal

A Força Aérea Brasileira (FAB) estabeleceu sigilo de 100 anos sobre a lista de passageiros de uma aeronave pertencente ao ex-banqueiro Daniel Vorcaro, preso sob acusação de liderar uma fraude bilionária com o Banco Master. A trava no acesso aos dados sobre as pessoas transportadas na aeronave está embasada no artigo 31 da Lei de Acesso à Informação (LAI), que limita o fornecimento de informações ao titular dos dados e a agentes públicos autorizados.

As informações são do Metrópoles. O portal enviou pedido de Lei de Acesso à Informação (LAI) para obter o o plano de voo da aeronave de prefixo PS-FST entre 10 e 20 de novembro de 2025. Nesse período, Vorcaro foi preso no Aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, quando estava prestes a embarcar no jato, um Falcon 7X, com destino a Malta, na Europa.

Em resposta ao Metrópoles, o Comando da Aeronáutica invocou o artigo 31 da lei e disse ser necessário proteger "a intimidade e a vida privada" dos passageiros.

"O itinerário de uma aeronave individualizada, em datas determinadas, permite associar deslocamentos aos dirigentes, sócios e demais usuários da aeronave, pessoas naturais identificáveis mediante o cruzamento com registros públicos. A proteção, portanto, alcança a intimidade e a vida privada desses titulares", disse o Comando.

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Segundo a Força, divulgar o histórico permitiria ainda "o rastreamento retrospectivo e a construção de perfil de deslocamento dessas pessoas, o que agrava a afetação à intimidade e à vida privada".

A lei de 2011 estabelece que o tratamento das informações ligadas à "intimidade, vida privada, honra e imagem das pessoas" com cargos públicos têm acesso restrito, com prazo máximo de um século, independentemente de classificação formal de sigilo.

Em 2022, o então candidato Luiz Inácio Lula da Silva (PT) havia prometido acabar com o "sigilo de 100 anos" sobre informações públicas solicitadas via LAI em meio a negativas de informações sobre questões de saúde pública durante a pandemia de Covid-19 durante a gestão de Jair Bolsonaro (PL). O dispositivo, no entanto, continua em vigor.

O GLOBO entrou em contato com a FAB e aguarda resposta.

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