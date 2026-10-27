FAB intercepta aeronave vinda da Bolívia; piloto faz pouso forçado e incendeia avião
Não foram divulgadas informações sobre a identidade do piloto nem sobre a finalidade do voo
A Força Aérea Brasileira (FAB) interceptou uma aeronave suspeita vinda da Bolívia que ingressou irregularmente no espaço aéreo brasileiro. A operação, realizada no último dia 23, terminou com um pouso forçado nas proximidades de Juara, no norte de Mato Grosso. Após aterrissar, o piloto incendiou o avião e fugiu do local.
A aeronave, um Cessna branco, não possuía plano de voo registrado e apresentava matrícula não identificada, o que levantou suspeitas sobre a regularidade da operação.
Para realizar a interceptação, a FAB empregou um caça A-29 Super Tucano, com o apoio de uma aeronave E-99, utilizada em missões de vigilância e alerta aéreo antecipado. Conhecido como avião-radar, o E-99 desempenha um papel estratégico no monitoramento do espaço aéreo.
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A ação foi coordenada pelo Comando de Operações Aeroespaciais (COMAE), responsável pelo controle e pelo policiamento do espaço aéreo brasileiro, e contou com a participação da Polícia Federal, em uma operação conjunta de vigilância e fiscalização.
Até o momento, não foram divulgadas informações sobre a identidade do piloto nem sobre a finalidade do voo.