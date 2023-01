A- A+

Legislatura 2023 Fabiano Contarato será o líder do PT no Senado Senador capixaba prometeu trabalhar incansavelmente para que governo seja vitorioso nas decisões da Casa Alta

O Partido dos Trabalhdores (PT) escolheu, nesta quarta-feira (18), o senador Fabiano Contarato, do Espírito Santo, para ser o novo líder da sigla na Casa Alta. Contarato assume o posto no dia 1º de fevereiro, substituindo Paulo Rocha (PA).

“Trabalharei incansavelmente para que o governo do presidente Lula seja vitorioso nas decisões da Casa e consigamos promover justiça social, emprego, saúde, educação e segurança para nosso povo voltar a ser feliz de novo”, afirmou Contarato após a definição.

Eleito em 2018 para um mandato de 2019 a 2027, Contarato é delegado de polícia e tem especialização em direito penal e processual penal. Foi corregedor-geral do estado do Espírito Santo. No Senado, atuou como presidente da Comissão de Meio Ambiente (CMA).

Eleito pela Rede Sustentabilidade, permaneceu no partido até dezembro de 2021, quando anunciou sua filiação ao Partido dos Trabalhadores.

Na Câmara, o próximo líder petista será Zeca Dirceu (PR). Neste caso, a decisão ocorreu após uma disputa entre correntes do partido. Uma sustentava o nome de Zeca para 2023 e o de Odair Cunha (MG) para 2024. Outros grupos defendiam a indicação de Lindbergh Farias (RJ).

A tendência é de que Cunha assuma em 2024, Lindbergh em 2025 e Pedro Uczai (SC) em 2026. O PT também já oficializou os líderes do governo Lula no Parlamento: José Guimarães (PT-CE) na Câmara e Jaques Wagner (PT-BA) no Senado. Randolfe Rodrigues (Rede-AP) será o líder no Congresso Nacional.



Veja também

BRASIL Partidos punem filiados envolvidos em ato golpista, mas poupam parlamentares suspeitos