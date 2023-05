Fabio Barros é empossado como superintendente federal de Pesca e Aquicultura

A- A+

O ministro da Pesca e Aquicultura, André de Paula, empossou o professor, biólogo e ambientalista Fábio Barros e Silva para o cargo de Superintendente Federal da Pesca e Aquicultura no Estado de Pernambuco.

A cerimônia foi realizada nesta sexta-feira (5), no auditório da Superintendência Federal de Agricultura e Pecuária no Estado de Pernambuco.

Os discursos na solenidade focaram na necessidade da criação de políticas públicas destinadas à categoria, que após a reativação do Ministério da Pesca ao Governo Federal, retoma as atividades de fortalecimento da atividade pesqueira no país. A pasta deixou de existir em 2015. No governo passado, ela tinha somente status de secretaria.

André de Paula, ministro da Pesca e Aquicultura, que está em Pernambuco para cumprir agenda oficial, afirmou que a posse de Fábio Barros e Silva garante que as especificidades que o litoral pernambucano possui sejam vistas. “A escolha foi feita de maneira criteriosa. Levei em consideração, além da confiança que tenho nele, o currículo que ele construiu ao longo de sua carreira acadêmica e também da sua vida política. Ele consegue somar elementos que em conjunto fazem a diferença no Ministério", disse.

Fábio Barros já desempenhou o papel de secretário de Meio Ambiente na cidade de Paulista, onde implementou toda a legislação ambiental do município. Ele também acumula experiência política, tendo sido eleito deputado federal e vereador por três vezes na cidade do Paulista. Além disso, ocupou a posição de presidente da Câmara Municipal. Em 2020, ele concorreu à prefeitura da cidade.

Em seu agradecimento, Barros declarou que sua missão é fomentar a cultura e a economia pesqueira, gerando emprego e renda através de suas ações. “Pernambuco possui uma das maiores biodiversidades marítimas. A pesca artesanal enfrenta desafios que precisam ser reconhecidos e superados, logo é nosso dever garantir a preservação dos recursos naturais e estimular a preservação ambiental através de meios que construam um desenvolvimento sustentável da atividade pesqueira”, acrescentou.

Também estiveram presentes no evento lideranças políticas e autoridades como o secretário de Desenvolvimento Agrário, Agricultura, Pecuária e Pesca, Aloisio Ferraz; o secretário Nacional de Pesca Artesanal, Professor Cristiano Ramalho, o deputado estadual, Eriberto Filho (PSB), o superintendente Federal do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) em Pernambuco, Carlos Ramalho, o deputado estadual Mário Ricardo (Republicanos), o presidente do Instituto Agronômico de Pernambuco, Joaquim Neto, entre outros nomes.

Representando as colônias e associações de pescadores, a presidente da Federação dos Pescadores de Pernambuco, Enilde Lima, também esteve presente e aproveitou a oportunidade para manifestar a felicidade da classe em ser contemplada com as ações do Ministério da Pesca e Aquicultura. “Tenho certeza que toda a equipe irá fazer um trabalho excelente para nossa categoria”, disse.



