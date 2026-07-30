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Master Fabio Faria defendeu 'aproximação' com o PT da Bahia em mensagem a Daniel Vorcaro Mensagem consta em investigação sobre a suposta atuação do senador Jaques Wagner em favor do Banco Master

O ex-ministro das Comunicações Fabio Faria afirmou em uma mensagem enviada ao banqueiro Daniel Vorcaro que defendia a "aproximação" dele com o "PT da Bahia" e que "isso não será um problema". A conversa é datada de maio de 2024 e foi extraída do celular do dono do Banco Master.

O diálogo é citado em um relatório da Polícia Federal que apura se o senador Jaques Wagner (PT-BA) atuou em favor do Master em troca de favores financeiros - o que ele nega veementemente.

Em nota, Faria afirmou que naquela época sugeriu a Vorcaro se manter "neutro" na Bahia.

"Como ele comentou que esteve com ACM [Neto, ex-prefeito de Salvador], fiz a sugestão de que também se aproximasse do PT da Bahia para que se mantivesse neutro no estado. Hoje vejo que ele deve ter optado por não me responder, porque provavelmente já tinha proximidade à época e deve ter achado melhor não me dizer", explicou o ex-ministro do governo Bolsonaro, no texto.

Fabio Faria não é investigado no inquérito.

Antes de tratar sobre a aproximação do PT, Daniel Vorcaro escreveu ao ex-ministro que "ACM foi lá em casa". Faria, então, respondeu: "Ele eh tranquilo".

No relatório, a PF escreveu que o emprego da expressão "não será problema" indica que Faria "percebia como viável – e até facilitada – a aproximação política com integrantes do PT baiano, podendo indicar confiança na obtenção de apoio, alinhamento institucional ou abertura de canais de interlocução com o partido".

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