Fábio Mitidieri é reeleito para governar o Sergipe por mais 4 anos
Candidato do PSD obteve 59,04% dos votos válidos
O governador de Sergipe, Fábio Mitidieri (PSD), foi reeleito para o cargo em primeiro turno. Com 92,99% das urnas apuradas, o candidato aparece com 59,04% dos votos válidos, o equivalente a 666.291 votos, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
Em segundo lugar, ficou Valmir de Francisquinho (Republicanos), que obteve 37,58% dos votos válidos, o equivalente a 424.173 votos.
Dr. Helton (PSOL) ficou com 3,15% dos votos válidos (35.524) e Taty Cristina de Jesus (DC), com 0,23% (2.621).
Fábio Mitidieri tem 49 anos e é formado em administração. O vice-governador eleito é Jeferson Andrade.
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Iniciou na política em 2008, quando foi vereador de Aracaju pelo PDT. Também foi secretário municipal de Aracaju na gestão do prefeito Edvaldo Nogueira, e secretário estadual no governo de Jackson Barreto. Além disso, foi deputado federal por dois mandatos, eleito em 2014 e 2018.
Em suas redes sociais, ele comemorou a reeleição e agradeceu a confiança da população.
"A aprovação da gestão mostra o quanto o povo sergipano espera de nós e o quanto a gente tem por fazer. Eu só sei agradecer trabalhando e vou começar a trabalhar cada vez mais para que a gente possa fazer um segundo mandato ainda melhor do que foi o primeiro", afirmou.