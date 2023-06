A- A+

Fotografia Fabio Wajngarten posta foto em que Bolsonaro aparece sem camisa e comenta condenação: "Vítima" Na imagem, o ex-presidente aparece com com cicatrizes à mostra

O advogado e assessor de Jair Bolsonaro, Fabio Wajngarten, postou, no seu perfil oficial no Instagram, nesta sexta-feira (30), uma foto em que o ex-presidente aparece sem camisa, com cicatrizes à mostra.

Na publicação, Fabio comentou a condenação no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que tornou Bolsonaro inelegível por oito anos:

"Vítima, Dessa tal DEMOCRACIA, que joga há muito tempo fora das 4 linhas, não por palavras e sim por atos e decisões. Fique firme Pr @ jairmessiasbolsonaro tamo junto, SEMPRE", escreveu Wajngarten.

