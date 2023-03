A- A+

ATAQUE Facção fugiu de imóvel vizinho a Moro após imobiliária suspeitar de documentos falsos De acordo com a análise de agentes federais, em uma das conversas interceptadas, bandidos falam que "nós perdeu", em relação a apartamento em Curitiba, no Paraná

Criminosos da maior facção do país, suspeita de planejar um atentado contra autoridades, fugiram de um apartamento alugado para monitorar o senador Sergio Moro após imobiliária suspeitar dos documentos falsos apresentados por eles na assinatura do contrato. Essa é a conclusão de policiais federais responsáveis pela investigação, a partir de conversas interceptadas com a quebra do sigilo telefônico e telemático dos bandidos.

“(...) os apartamentos no Paraná, que nós perdeu, a casa, coloca tudo no tabuleiro. Essa casa, agora, que nós alugou, agora. A chácara que você alugou. Os caras, teve os gastos. Aí tem o apartamento, é só somar, também. Aí tem a casa que o Fala vai ajudar também”, diz um dos integrantes do grupo, em trecho destacado no pedido de prisão e de busca e apreensão.

Nas investigações, a PF identificou ao menos três imóveis alugados pelos suspeitos na capital paranaense. Nesse apartamento em questão, três homens se hospedaram entre os meses de setembro e outubro, mas "abandonaram o local sem comunicar nada e sem pagar o devido aluguel", aponta o inquérito.

"Portanto, que as provas colhidas indicam que atos criminosos estão efetivamente em andamento na Cidade de Curitiba/PR há pelo menos seis meses, contando com a presença física dos investigados, compra de veículos, aluguel de imóveis e monitoramento de endereços e atividades do senador Sergio Moro", afirmou a juíza federal Gabriela Hardt, na decisão em que autorizou a operação de quarta-feira, que prendeu nove suspeitos.

Em outro apartamento, o monitoramento por drone identificou roupas no varal e tolhas estendidas na sala de casa. Outras diligências identificaram luzes acessas e sacolas de lixo, indicando a presença de pessoas ocupando o endereço.

Já numa outra casa, vizinhas afirmaram que, durante a estadia dos criminosos, "foram realizados alguns churrascos no local". De acordo com esses relatos, os ocupantes da casa também seriam "muito bagunceiros" e teriam deixado "muito lixo espalhado".

