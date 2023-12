Facebook informa a Moraes que não tem vídeo publicado por Bolsonaro após 8 de janeiro

A- A+

A empresa Meta, controladora do Facebook, respondeu a uma determinação do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), e informou que não há mais o vídeo publicado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro após os atos golpistas do dia 8 de janeiro.

Na terça-feira, Moraes havia determinado que a empresa entregasse o material em até 48 horas, sob pena de multa diária de R$ 100 mil.

"A despeito de sua postura cooperativa, a Meta Plataforms respeitosamente reforça que não possui o conteúdo objeto da r. ordem e que seu fornecimento consubstancia obrigação materialmente impossível", diz a empresa na petição apresentada a Moraes nesta quinta-feira.

