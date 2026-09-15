A- A+

STF Fachin abre sessão histórica para decidir se STF investiga Moraes por mensagens com Vorcaro Na abertura dos trabalhos, o relator do caso, realizou o pregão do processo e a delimitação do objeto do julgamento

O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Edson Fachin, abriu, na manhã desta terça-feira (15), o julgamento que vai decidir sobre a abertura de uma investigação contra o ministro Alexandre de Moraes pela relação dele com o banqueiro o fundador do Banco Master, Daniel Vorcaro.

Na abertura dos trabalhos, foi feita a leitura e a aprovação da ata da sessão anterior, seguida da saudação de praxe aos ministros.

Na sequência, Fachin, que é o relator do caso, realizou o pregão do processo e a delimitação do objeto do julgamento.

"Abro esta sessão consciente de que a presidência e este colegiado tem, diante de si, o dever de conduzir esse Tribunal por um período difícil de sua história, preservando aquilo que lhe é essencial: sua independência, sua colegialidade, sua autoridade e sua fidelidade à Constituição", disse.

Assista ao vivo:

Veja também