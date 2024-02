A- A+

Ministro do STF Fachin afirma que "cabe primeiramente à política resolver as crises políticas" Vice-presidente do STF defendeu divisão de atribuições entre Poderes na reabertura do Legislativo

O vice-presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Edson Fachin, afirmou nesta segunda-feira (5) que crises políticas devem ser resolvidas "primeiramente" dentro da política, e não por outras instituições. Fachin representou o presidente do STF, Luís Roberto Barroso, na sessão de reabertura do ano Legislativo.

— Cabe primeiramente à política resolver as crises políticas. Àqueles que depositam esperanças em outras instituições para superar nossas divergências, urge recomendar confiança, pilar e expressão sublime da ética de responsabilidade — discursou Fachin.

Alguns ministros do STF costumam reclamar do alto número de ações apresentadas por políticos e partidos na Corte. Como o Globo mostrou, nos primeiros meses do ano passado parlamentares e legendas recorreram ao STF quase uma vez a cada dois dias para resolver conflitos.

No discurso desta segunda, Fachin ainda defendeu a divisão de atribuições entre os três Poderes para resolver os grandes desafios do país.

— Não é tarefa simples a de conciliar desenvolvimento econômico com sustentabilidade ambiental. Segurança pública com respeito aos direitos humanos. Realização de direitos urgentes de uma população carente com a prudência fiscal. Mas não podemos tratar esses problemas apenas como peças em uma ação judicial. Ao Judiciário o que é do Direito, ao Legislativo o que é do Parlamento, ao Poder Executivo o que toca à administração pública.

Barroso não participou da sessão do Congresso por estar cumprindo agenda oficial na França. Nesta segunda, ele discursou na Conferência Judicial das Supremas Cortes do G20.

