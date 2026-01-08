Fachin apoia memória do 8 de Janeiro para evitar novos atos e defende ações de Moraes
O presidente ainda afirmou que não se pode confundir "firmeza" com "jactância"
O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Edson Fachin, afirmou nesta quinta-feira, 8, data em que completam-se três anos dos ataques às sedes dos Três Poderes em Brasília, que é preciso preservar a memória do ocorrido para que "o tempo não anestesie a nossa sensibilidade".
O magistrado ainda defendeu a atuação do colega e vice-presidente do STF, Alexandre de Moraes, que conduziu os inquéritos e ações penais instauradas em resposta aos atos golpistas.
"Que a sua atuação no 8 de Janeiro nos lembre que defender a Constituição é defender aqueles que, com generosidade e abnegação, puseram as instituições à frente", afirmou Fachin. "Esteve onde precisava estar, não por bravata, mas porque era o seu ofício", completou.
Leia também
• Bolsonaro pede a Alexandre de Moraes para abater pena com a leitura de livros
• Fachin diz que 8 de Janeiro foi tentativa organizada de ruptura democrática
• Barroso e Fachin lideram ranking de habeas corpus concedidos no Supremo
O presidente ainda afirmou que não se pode confundir "firmeza" com "jactância". A atuação de Moraes recebeu críticas ao longo dos últimos anos, sobretudo por setores de direita que questionavam o foro de tramitação do caso e a competência do magistrado.
Fachin defendeu a necessidade de se manter a memória do 8 de Janeiro viva "para que nós evitemos que o tempo anestesie a nossa sensibilidade e faça desaparecer não apenas a memória do malfeito praticado como de quem se levantou contra ele".