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fake news Fachin arquiva mais 5 processos ligados ao inquérito das fake news Investigações miravam o presidente do Partido da Causa Operária (PCO), Rui Costa Pimenta, o ex-ministro da Justiça Gilson Machado, o deputado estadual Alex Brasil (PL-SC) e Flávia Cordeiro Magalhães

O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Edson Fachin, determinou o arquivamento de mais cinco processos ligados ao inquérito das fake news. Fachin seguiu pareceres da Procuradoria-Geral da República (PGR), que defendeu o encerramento das investigações por falta de provas ou prescrição

As investigações miravam o presidente do Partido da Causa Operária (PCO), Rui Costa Pimenta, o ex-ministro da Justiça Gilson Machado, o deputado estadual Alex Brasil (PL-SC) e Flávia Cordeiro Magalhães.

Na última segunda-feira, 26, Fachin já arquivou três casos envolvendo o pastor Silas Malafaia, o ex-deputado Eduardo Bolsonaro e o escritor Guilherme Fiuza.

Fachin assumiu a relatoria do inquérito das fake news em setembro, em meio à crise interna na Corte. O ministro Alexandre de Moraes era responsável pela condução do caso até então. O inquérito foi aberto há sete anos para apurar ameaças contra a Corte. Fachin prometeu arquivar o processo, mas há 104 procedimentos vinculados que devem ser examinados.

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