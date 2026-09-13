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STF

Fachin assume relatoria de procedimento que envolve Moraes após Mendonça enviar processo

Presidente do STF determinou que relatoria passe para seu gabinete

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O presidente do STF, ministro Edson Fachin, assumiu relatoria de procedimento que envolve Alexandre de Moraes O presidente do STF, ministro Edson Fachin, assumiu relatoria de procedimento que envolve Alexandre de Moraes  - Foto: Gustavo Moreno/STF

O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Edson Fachin, assumiu neste sábado a relatoria de um procedimento que envolve o ministro Alexandre de Moraes no âmbito das investigações do caso Master.

A apuração havia sido aberta por André Mendonça para analisar separadamente informações encontradas pela Polícia Federal que envolvem um integrante do Supremo.

Mendonça enviou o processo à Presidência após Fachin determinar que qualquer procedimento sobre potencial investigação de ministros da Corte passasse previamente por seu gabinete.

Ao receber os autos, Fachin determinou formalmente a transferência da relatoria para a Presidência.

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