A- A+

STF Fachin autoriza que hacker fique em silêncio na CPI do 8 de janeiro Defesa alegou ao STF risco de constrangimentos durante depoimento aos parlamentares

O ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal (STF), autorizou que o hacker Walter Delgatti Neto permaneça em silêncio em seu depoimento na Comissão Parlamentar de Inquérito Mista (CPMI) do 8 de Janeiro, marcado para ocorrer na quinta-feira.

"Ante o exposto, defiro, em parte, a medida liminar, para garantir ao paciente: (i) o direito ao silêncio ; (ii) o direito à assistência por advogado durante o ato; e (iii) o direito de não sofrer constrangimentos físicos ou morais decorrentes do exercício dos direitos anteriores. A presente decisão servirá como salvo conduto", diz o ministro na decisão.

Mais cedo nesta terça-feira, a defesa de Delgatti pediu ao STF a autorização para que ele ficasse em "silêncio absoluto" na CPMI.

Na petição, o advogado de Delgatti, Ariovaldo Moreira, afirmava que "existem indícios" de que ele "possa ser alvo de constrangimentos durante o seu depoimento, o que poderá acarretar uma confissão de culpa".

Delgatti foi preso há duas semanas pela Polícia Federal (PF), pela suspeita de ataques a sistemas do Judiciário.

Aos investigadores, ele já confessou ter sido o responsável por invadir o sistema do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e inserir um mandado falso de prisão contra o ministro Alexandre de Moraes, do STF. Ele afirmou ainda que o crime foi encomendado pela deputada federal Carla Zambelli, o que ela nega.

O hacker depôs à PF nesta quarta-feira (16). De acordo com seu advogado, ele apresentou conversas que comprovariam o pagamento de cerca de R$ 40 mil para a invasão de sistemas do Poder Judiciário.

Na operação que prendeu Delgatti, Zambelli e dois de seus assessores foram alvos de mandados de busca e apreensão, em Brasília. De acordo com as investigações, funcionários da parlamentar teriam sido os responsáveis por efetuarem transferências por Pix para contas do hacker como pagamentos pelos serviços prestados por ele.

Veja também

Exportações Gustavo Petro anuncia que vai renegociar acordo de livre comércio entre Colômbia e EUA