Fachin avisa que irá encerrar sessão mais cedo para dialogar com ministros

A fala foi feita na abertura da sessão desta quinta-feira, 12, um dia depois de a PF ter entregado um relatório a Fachin relatando ter encontrado menções ao nome de Dias Toffoli nos diálogos de Daniel Vorcaro

O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Edson Fachin, disse que vai encerrar mais cedo a sessão plenária desta quinta-feira, 12, para um "diálogo entre os ministros". A fala foi feita na abertura da sessão desta quinta-feira, 12, um dia depois de a PF ter entregado um relatório a Fachin relatando ter encontrado menções ao nome de Dias Toffoli nos diálogos de Daniel Vorcaro, incluindo conversas entre os dois. Toffoli está presente na sessão.

O primeiro item da pauta é uma ação movida pelo partido Novo contra a Secretaria de Controle Externo de Solução Consensual e Prevenção de Conflitos (Secex Consenso), criada pelo Tribunal de Contas da União (TCU) para solucionar conflitos entre empresas e o governo. Fachin disse que somente serão ouvidas as sustentações orais dos advogados, e em seguida a sessão será suspensa.

