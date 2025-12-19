Sex, 19 de Dezembro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsexta19/12/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
stf

Fachin celebra fim da Magnitsky contra Moraes e afirma que STF não aceita 'ameaças'

Presidente da Corte chamou sanção contra colega de 'injusta e inadmissível'

Reportar Erro
Presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Edson FachinPresidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Edson Fachin - Foto: Valter Campanato/Agência Brasil

O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Edson Fachin, comemorou nesta sexta-feira o fim da aplicação da Lei Magnitsky ao ministro Alexandre de Moraes, anunciada na semana pelo governo dos Estados Unidos. Fachin declarou que o STF não pode se dobrar a ameaças, "venham de onde vier". 

Leia também

• Moraes autoriza oitiva de Bolsonaro sobre material achado no Alvorada

• Moraes manda PGR e defesa de Bolsonaro se manifestarem sobre laudo de violação da tornozeleira

• Moraes autoriza Bolsonaro a conceder entrevista na prisão

— Que esta Corte jamais se dobre a ameaças, venham de onde vier. Registrando, portanto, ao final deste ano, o levantamento da injusta e inadmissível aplicação da Lei Magnitsky à sua excelência o ministro Alexandre de Mores e seus familiares — afirmou o ministro, em discurso de encerramento do ano. 

Reportar Erro

Veja também

Newsletter