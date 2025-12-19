A- A+

stf Fachin celebra fim da Magnitsky contra Moraes e afirma que STF não aceita 'ameaças' Presidente da Corte chamou sanção contra colega de 'injusta e inadmissível'

O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Edson Fachin, comemorou nesta sexta-feira o fim da aplicação da Lei Magnitsky ao ministro Alexandre de Moraes, anunciada na semana pelo governo dos Estados Unidos. Fachin declarou que o STF não pode se dobrar a ameaças, "venham de onde vier".

— Que esta Corte jamais se dobre a ameaças, venham de onde vier. Registrando, portanto, ao final deste ano, o levantamento da injusta e inadmissível aplicação da Lei Magnitsky à sua excelência o ministro Alexandre de Mores e seus familiares — afirmou o ministro, em discurso de encerramento do ano.

Veja também