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justiça Fachin cobra BC e Master sobre pedido do BRB para liberar valores bloqueados Governo do DF pede que o Supremo restitua valores que seriam do banco e estariam em administração pela massa liquidante do Master

O presidente do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, determinou que a empresa responsável pela liquidação do Banco Master e o Banco Central se manifestem sobre pedidos do governo do Distrito Federal para liberar recursos bloqueados durante a investigação sobre fraudes envolvendo fraude ao sistema financeira em favor do Banco Regional de Brasília (BRB).

A Polícia Federal investiga a venda de R$ 12,2 bilhões do Master para o banco estatal que teriam origem fraudulenta ou sem lastro real comprovado.

No mês passado, o governo do DF, acionista controlador do BRB, pediu que a instituição e a gestão local sejam incluídos como vítimas no inquérito que apura fraudes do Banco Master no BRB.

O Executivo do DF solicitou, ainda, a transferência de R$ 2,2 bilhões que foram bloqueados de Henrique Vorcaro, pai do banqueiro Daniel Vorcaro. Os dois estão presos.

A liquidante do Master terá dois dias para apresentar uma análise do pedido. Depois, o BC terá mais dois dias para dar seu parecer sobre a solicitação.

O governo do DF pede que o Supremo restitua valores que seriam do banco e estariam em administração pela massa liquidante do Master. Segundo a instituição, os valores foram bloqueados na primeira fase da Operação Compliance Zero.

O banco pediu ainda que, caso os montantes não sejam restituídos, que seja nomeado como administrador dos valores e que estes sejam transferidos para o BRB para "para guarda e gestão". O pedido foi reforçado no dia 17 de novembro.

A solicitação já foi feita pelo BRB ao Supremo em outras ocasiões.

O Banco Central já havia dado uma primeira manifestação sobre o tema, que foi encampada pela Procuradoria-Geral da República.

O parecer foi para que fossem retomados alguns fluxos financeiros, mas sem a liberação de valores.

A avaliação foi a de que essa liberação fosse precedida de uma análise circunstanciada, caso a caso. É justamente essa avaliação que agora a liquidante do Master terá de fazer.

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