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justiça Fachin dá 15 dias para PGR se manifestar sobre relatório da PF que indiciou Vorcaro Ministério Público Federal deverá dar um parecer não só sobre as conclusões dos investigadores

O presidente do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, deu um prazo de 15 dias para que a Procuradoria-Geral da República se manifeste sobre o relatório da Polícia Federal que indiciou o ex-banqueiro Daniel Vorcaro e mais 14 investigados por fraudes envolvendo o Banco Master.

O Ministério Público Federal deverá dar um parecer não só sobre as conclusões dos investigadores, mas também sobre pedidos feitos pelos alvos da Operação Compliance Zero.

O documento agora enviado à PGR foi protocolado pela Polícia Federal na quarta-feira passada. Em relatório parcial sobre as investigações sobre o Master, os investigadores descreveram Vorcaro como líder de uma organização criminosa e lhe imputaram supostos crimes de gestão fraudulenta de instituição financeira, induzimento a erro, fraude em fiscalização e lavagem de dinheiro.

Os delitos estão relacionados aos R$ 17,5 bilhões em créditos vendidos pelo Master ao BRB entre julho de 2024 e outubro de 2025. Deste total, R$ 12,2 bilhões, segundo a PF, eram créditos podres, sem a "devida comprovação de sua existência".

Com base nas informações apresentadas pela PF, a PGR poderá pedir mais diligências ou até preparar uma primeira denúncia contra o ex-banqueiro.

Além de apresentar os indiciamentos ao Supremo, a Polícia Federal também pediu uma prorrogação de 60 dias do inquérito sobre o caso Master. Os policiais destacaram que ainda há diligências em curso na investigação, entre elas a finalização de perícias.

Também está pendente a consolidação de análises bancárias, fiscais, patrimoniais e financeiras dos investigados. A PF quer medir qual foi o "proveito econômico" dos investigados com as fraudes.

Após a entrega do relatório parcial, que reúne as principais provas sobre as primeiras fases da Compliance Zero, a defesa de Vorcaro apresentou ao STF uma análise técnica preliminar, feita por um perito contratado pelos advogados, sobre o conteúdo do celular do ex-banqueiro.

O documento sustenta que o aparelho do ex-dono do Master foi manuseado e teve arquivos alterados após a apreensão, em 17 de novembro do ano passado.

A defesa de Vorcaro usou o laudo para reforçar, ao STF, o pedido de fornecimento dos dados brutos do celular do ex-banqueiro. Também reforçou o pedido de substituição da prisão preventiva do ex-dono do Master, que hoje está preso na Papudinha, em Brasília.

Os advogados do ex-banqueiro também reiteraram o pedido de soltura durante audiência com o juiz auxiliar do presidente do STF, Edson Fachin. O encontro ocorreu nesta terça.

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