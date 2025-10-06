Seg, 06 de Outubro

Justiça

Fachin defende cultura democrática para evitar volta do autoritarismo

Presidente afirmou que é preciso sustentar e defender a Constituição

Fachin também defendeu a separação "real e equilibrada" dos Três Poderes, a manutenção das Forças Armadas sob a autoridade do poder civil e eleições livres no paísFachin também defendeu a separação "real e equilibrada" dos Três Poderes, a manutenção das Forças Armadas sob a autoridade do poder civil e eleições livres no país - Foto: Fellipe Sampaio/STF

O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Edson Fachin, defendeu nesta segunda-feira (6) uma cultura democrática no país para impedir o retorno do autoritarismo.

As declarações de Fachin ocorreram durante o encerramento de um evento em comemoração aos 37 anos da promulgação da Constituição de 1988.

O presidente afirmou que é preciso sustentar e defender a Constituição brasileira.

“Este tribunal aqui está e aqui estará em 2026 e todos os anos subsequentes para que a constituição impeça o retorno do autoritarismo entre nós. Mas, não basta. Uma constituição resistente nasce não apenas do direito, mas de uma cultura democrática que a sustenta e a defenda”, afirmou.

Fachin também defendeu a separação “real e equilibrada” dos Três Poderes, a manutenção das Forças Armadas sob a autoridade do poder civil e eleições livres no país.

“A Constituição se mantém não apenas pela força de suas palavras, mas pela consciência de um povo que as reconhece como suas. Memória histórica e vigilância social são o cimento invisível que sustenta a liberdade”, completou.

Na semana passada, Fachin assumiu o cargo de presidente do STF e vai comandar o Poder Judiciário até 2027. 

