stf Fachin defende debate sobre código de conduta para STF em discurso de encerramento do ano Ministrou abordou proposta publicamente pela primeira vez, após resistências internas na Corte

O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Edson Fachin, abordou pela primeira vez publicamente a ideia de um código de conduta para a Corte. Em seu discurso de encerramento do ano, Fachin afirmou que a proposta ainda está em "gestação" e afirmou que o debate em torno dela será feito por meio do "diálogo".

— Não poderia, nessa direção, deixar de fazer referência à proposta, ainda em gestação, de debatermos um conjunto de diretrizes éticas para a magistratura. Considerando o corpo expressivo que vem espontaneamente tomando o tema no debate público, dirijo-me à eminente ministra e aos eminentes ministros, e, também, à sociedade brasileira, para dizer que o diálogo será o compasso desse debate.

Como o Globo mostrou, a discussão gerou mal-estar entre integrantes do tribunal. Nos bastidores, ministros sinalizam que a criação do conjunto de regras deve ficar em compasso de espera até que haja uma melhora do clima para debater.

