stf

Fachin defende debate sobre código de conduta para STF em discurso de encerramento do ano

Ministrou abordou proposta publicamente pela primeira vez, após resistências internas na Corte

No discurso de posse, o novo presidente também disse que sua gestão será marcada pelo diálogo com os demais poderes e a defesa dos direitos humanos - Foto: Rosinei Coutinho/STF

O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Edson Fachin, abordou pela primeira vez publicamente a ideia de um código de conduta para a Corte. Em seu discurso de encerramento do ano, Fachin afirmou que a proposta ainda está em "gestação" e afirmou que o debate em torno dela será feito por meio do "diálogo". 

— Não poderia, nessa direção, deixar de fazer referência à proposta, ainda em gestação, de debatermos um conjunto de diretrizes éticas para a magistratura. Considerando o corpo expressivo que vem espontaneamente tomando o tema no debate público, dirijo-me à eminente ministra e aos eminentes ministros, e, também, à sociedade brasileira, para dizer que o diálogo será o compasso desse debate.

Como o Globo mostrou, a discussão gerou mal-estar entre integrantes do tribunal. Nos bastidores, ministros sinalizam que a criação do conjunto de regras deve ficar em compasso de espera até que haja uma melhora do clima para debater.

