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Supremo Tribunal Federal Fachin determina prorrogação de inquérito sobre financiamento de 'Dark Horse', filme sobre Bolsonaro Decisão atende a um pedido da Polícia Federal. PGR se manifestou favoravelmente

O presidente do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, determinou a prorrogação por 60 dias do inquérito que apura supostas irregularidades no financiamento do filme "Dark Horse", sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro. A decisão atende a um pedido da Polícia Federal, que apontou a necessidade de conclusão de diligências. A Procuradoria-Geral da República se manifestou de forma favorável ao pedido.

"Remetam-se os autos à Polícia Federal, a quem determino que, no prazo de 60 (sessenta) dias, conclua as diligências postuladas, sem prejuízo de outras relevantes às hipóteses de investigação", pontuou Fachin.

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