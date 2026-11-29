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suprema corte Fachin diz que considera inadequado indicar nomes para STF a Lula e que Senado deve analisar escolha Declaração ocorre em meio a reuniões do presidente da República com ministros do Supremo

O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Edson Fachin, disse que considera inadequado indicar ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva nomes para a vaga aberta na corte após a saída de Luís Roberto Barroso.

Fachin ainda afirmou que o “único papel” do Senado é avaliar os requisitos de notável saber jurídico e reputação ilibada da pessoa escolhida por Lula para o cargo.

“Considero inadequado ao Presidente do STF fazer indicações de nomes ao Presidente da República, pois quebra um princípio republicano basilar da Constituição. Assim como entendo que o Senado Federal tem o único papel de fazer a aferição, em sabatina, do requisito de notável saber jurídico e reputação ilibada ao indicado para a Suprema Corte”, afirmou Fachin, em declaração encaminhada por escrito.

A declaração foi dada em meio a reuniões do presidente Lula com ministros do STF, como Gilmar Mendes, Alexandre de Moraes, Cristiano Zanin e Flávio Dino, e com a cúpula do Congresso, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP) e da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB).

O petista também procurou nos últimos dias Cármen Lúcia para ouvir sua avaliação sobre possíveis nomes de mulheres.

A escolha de uma ministra ganhou força após o impasse entre o desejo de Lula, que queria insistir no ministro da Advocacia-Geral da União, Jorge Messias, e a vontade de Alcolumbre e dos quatro ministros do STF, que apoiam o ex-presidente do Senado, Rodrigo Pacheco.

Os nomes de mulheres que vêm sendo defendidos são das das ministras do Superior Tribunal de Justiça (STJ) Daniela Teixeira e Regina Helena Costa e da presidente do Superior Tribunal Militar (STM), Maria Elizabeth Rocha.

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