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Supremo Tribunal Federal Fachin diz que proposta de reforma não pode ser feita "contra o Judiciário" e cobra diálogo Presidente do STF diz que uma eventual reforma não pode comprometer "garantias indispensáveis" à independência dos juízes

O presidente do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, afirmou nesta segunda-feira que não se deve promover uma reforma "contra" o Poder Judiciário, mas "com" os integrantes do sistema de Justiça. Ainda segundo o ministro do STF, as propostas devem ser construídas "em diálogo com os demais Poderes, com as funções essenciais à Justiça, com a academia e com a sociedade".

"Nenhuma reforma legitimamente comprometida com a democracia pode converter-se em instrumento de enfraquecimento da independência judicial", frisou.

As ponderações ocorreram durante o discurso do ministro no XI encontro do Foro Permanente de Supremas Cortes do Mercosul e em meio à discussões, nos três poderes, sobre possíveis reformas que podem atingir os magistrados. Nesse cenário, Fachin defendeu o diálogo entre as instituições.

De outro lado, Fachin destacou que os juízes não podem "reivindicar independência sem demonstrar integridade". Segundo o presidente do STF, os magistrados não podem exigir respeito à Constituição sem se submeterem a ela. "O poder de julgar deve ser exercido com firmeza, mas também com prudência. Com independência, mas sem voluntarismo. Com autoridade, mas sem autoritarismo", ponderou.

Como mostrou o GLOBO, Fachin, deve reunir nesta semana ministros da Corte, além de representantes do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), para discutir a proposta de reforma do sistema de Justiça. O encontro ocorre em meio a divergências sobre o cronograma dos trabalhos, já que integrantes do grupo responsável pela elaboração das sugestões defendem que a conclusão seja adiada para o primeiro semestre de 2027.

Na semana passada, o decano Gilmar Mendes defendeu cautela nas propostas de reforma do Judiciário em discussão no Legislativo. — Temos que discutir tendo em vista texto e contexto. Vamos pensar nisso de maneira crítica e fazer uma devida avaliação. É preciso ter muito cuidado — afirmou o ministro.

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