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Política Fachin diz que STF respeita decisão do Senado e aguarda nova indicação após rejeição de Messias Presidente da Corte afirma que divergências devem ser tratadas com "elevação" e destaca que tribunal espera providências para preenchimento da vaga

O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Edson Fachin, afirmou nesta quarta-feira que a Corte respeita a decisão do Senado de rejeitar a indicação do advogado-geral da União, Jorge Messias, para uma vaga no tribunal e que aguarda os próximos passos para o preenchimento do posto.



Em nota divulgada após a votação no plenário da Casa, Fachin destacou a prerrogativa constitucional dos senadores de aprovar ou rejeitar nomes indicados pelo presidente da República. Segundo ele, o STF acompanha o desfecho com “serenidade” e senso de responsabilidade institucional.



— O Supremo Tribunal Federal reafirma seu respeito à prerrogativa constitucional do Senado Federal — diz o texto.



Na manifestação, o presidente da Corte também fez um aceno ao ambiente político após a derrota do indicado, ressaltando a importância de conduzir divergências com equilíbrio. Fachin afirmou que a vida republicana se fortalece quando há “elevação, urbanidade e responsabilidade pública” no tratamento de diferenças.



A nota menciona ainda o respeito à trajetória dos envolvidos no processo, em referência indireta a Messias e aos atores políticos que participaram da indicação e da sabatina.



O STF, segundo o presidente, agora aguarda as “providências constitucionais cabíveis” para o preenchimento da vaga aberta, sem detalhar prazos ou possíveis cenários para uma nova indicação.

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