Fachin e Dino discutem durante julgamento sobre mensagens de Moraes: "Tem que seguir o regimento"
Presidente do STF cobrou que colega pedisse a palavra antes de interromper manifestação de Toffoli; Dino respondeu que seguiria regras da Corte
O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Edson Fachin, e o ministro Flávio Dino protagonizaram um bate-boca nesta terça-feira durante o julgamento sobre as mensagens atribuídas a Alexandre de Moraes encontradas no celular do banqueiro Daniel Vorcaro.
A troca ocorreu depois que Dino interrompeu a manifestação de Dias Toffoli e Fachin cobrou que o colega pedisse a palavra à Presidência antes de fazer uma intervenção.
Toffoli falava sobre sua decisão de se afastar da relatoria do caso. Ele afirmou que todos os ministros tiveram acesso à íntegra do relatório e de sua defesa e contou que, em uma reunião com os integrantes da Corte, Dino sugeriu que ele deixasse a condução do processo para preservar o STF diante da repercussão do caso.
— Naquela data, por sugestão do colega Flávio Dino, para preservar a Corte em razão das repercussões que ocorriam em relação àquele relatório, que me afastasse da relatoria. Assim o fiz — disse Toffoli.
Ao ser citado, Dino interrompeu a fala do colega:
— Já que Vossa Excelência me homenageou com citação correta...
Fachin, então, interveio para cobrar o cumprimento das regras para o uso da palavra:
— Ministro Flávio, gostaria de combinar que a palavra seja sempre pedida à Presidência.
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— Presidente, eu vou seguir o Regimento Interno da Corte — respondeu Dino.
Fachin insistiu:
— Tem que pedir a palavra à Presidência, é o que estou dizendo.
Dino repetiu:
— Eu vou seguir o Regimento Interno da Corte.
O presidente do STF respondeu:
— Pois Vossa Excelência terá a palavra porque estou lhe concedendo.
Dino então iniciou sua manifestação, saudou Fachin e os demais integrantes do Supremo e elogiou a decisão de Toffoli de deixar a relatoria e sua decisão de se declarar impedido no julgamento de hoje.