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justiça Fachin e Nunes Marques se reúnem na véspera de julgamento sobre mensagens de Vorcaro a Moraes Presidente do STF passou a indicar aos colegas detalhes da sessão desta terça, apontando o rito que deve ser adotado durante o debate

O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Edson Fachin, e o ministro Kassio Nunes Marques se reuniram na manhã desta segunda-feira, véspera do julgamento sobre as mensagens trocadas entre o banqueiro Daniel Vorcaro e o ministro Alexandre de Moraes.

Kassio já havia se reunido com Fachin durante a rodada de conversas individuais que o presidente da Corte teve com os colegas sobre o julgamento de amanhã. Na quinta-feira da semana passada, Fachin também se encontrou com os ministros Alexandre de Moraes, André Mendonça, Dias Toffoli, Luiz Fux, Cármen Lúcia e Cristiano Zanin.

Fachin tem usado as conversas para ouvir os colegas sobre o rito a ser adotado na sessão extraordinária e sobre a forma de condução do julgamento.

O presidente do STF, porém, tem adotado uma postura de escuta e evitado antecipar suas próprias posições. Nos encontros de quinta-feira, ouviu avaliações e sugestões dos ministros, mas não indicou qual caminho pretende seguir diante das ponderações apresentadas.

Após os encontros de quinta, Fachin seguiu conversando com os demais ministros do STF sobre o julgamento, que ocorre em meio à crise instalada na Corte com a troca de acusações entre os ministros André Mendonça e Alexandre de Moraes.

O presidente do STF passou a indicar aos colegas detalhes da sessão desta terça, apontando o rito que deve ser adotado durante o debate.

A reunião entre Fachin e Nunes Marques ainda coincidiu com a operação que mirou o deputado Cezinha da Madureira (PL-SP) sobre um suposto esquema de "comercialização de influência junto a Ministros do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal Superior Eleitoral, mediante remuneração vultosa e ajustada por meio de contratos de honorários e de cessão de crédito celebrados por advogadas”, incluindo a própria mulher do parlamentar.

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