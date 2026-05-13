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STF Fachin endurece regras de distribuição de processos no STF Pedidos apresentados em casos antigos, que ficavam já no gabinete dos ministros relatores, agora vão seguir as regras da distribuição de processos por prevenção e vão passar pelo crivo da presidência do STF

O ministro Edson Fachin, presidente do Supremo Tribunal Federal, endureceu regras de distribuição, entre os ministros da Corte, de pedidos que são apresentados em processos antigos, com o objetivo de direcionar a determinados ministros a análise das solicitações.

Segundo Fachin, tais pedidos agora vão seguir as regras da distribuição de processos por prevenção - quando um processo é encaminhado a certo ministro por haver outro caso semelhante já sob sua relatoria.

Assim, a solicitação apresentada em processo antigo agora só será distribuída ao ministro após a validação de dois servidores da Corte e da própria presidência do STF.

A determinação foi feita após Fachin analisar um pedido da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) do Crime Organizado, que acionou o presidente do Supremo Tribunal Federal em uma tentativa de reverter um dos revezes impostos a apuração parlamentar.

O grupo tentou derrubar decisão do ministro Gilmar Mendes que suspendeu a quebra de sigilo da empresa Maridt, que tem entre seus sócios o ministro Dias Toffoli. Na época, o decano atendeu um pedido que fora apresentado no bojo de um processo que restringiu a quebra de sigilo determinada pela CPI da Covid contra a produtora Brasil Paralelo. A solicitação aportou diretamente no gabinete de Gilmar.

Antes de decidir, o presidente do Supremo ouviu o ministro Gilmar Mendes sobre o tema. O decano afirmou ter visto, no caso da Maridt, um "quadro de manifesta ilegalidade" que o levou a conceder um habeas corpus de ofício. Segundo o ministro, ordem foi expedida em razão de a CPI do Crime Organizado ter adotado, medidas "invasivas", como a quebra de sigilos sem fundamentos "idôneos" e sem relação com o objeto da investigação parlamentar.

Fachin indicou que não era possível analisar o pedido vez que a CPI do Crime Organizado encerrou seus trabalhos no dia 14 de abril. De outro lado, analisou as ponderações dos parlamentares sobre a distribuição de processos no STF.

Para evitar novos questionamentos à distribuição de processos no STF, Fachin ressaltou que as petições apresentadas diretamente aos gabinetes, em processos antigos, deverão seguir as regras de distribuição por prevenção.

Assim, nesses casos, a distribuição só será concluída após a validação formal da distribuição pelo coordenador de Processamento Inicial e pelo secretário Judiciário, (cargos gerenciais na Corte), e pela Presidência.

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