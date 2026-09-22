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BRASIL Fachin faz nova rodada de conversas com ministros após sessão tensa no STF Presidente da Corte tem ouvido avaliações dos colegas sobre condução do julgamento da semana passada e sinaliza que não pretende mais cancelar sessões

O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Edson Fachin, iniciou uma rodada de conversas individuais com ministros da Corte para ouvir avaliações sobre a sessão da última terça-feira, marcada por divergências e momentos de tensão entre integrantes do tribunal.

O Globo apurou que nesta segunda-feira Fachin conversou com colegas e, para esta terça, estão previstas conversas com outros dois integrantes do Supremo.

Segundo interlocutores, Fachin tem aproveitado os encontros para perguntar aos colegas como avaliaram a sessão da semana passada e ouvir impressões sobre a condução dos trabalhos. A ideia é reunir diferentes percepções dentro do tribunal num momento em que o STF enfrenta divisões internas em torno dos desdobramentos do caso Master.

Nas conversas, Fachin também tem afirmado que não pretende voltar a cancelar sessões de julgamento. A sinalização ocorre depois de a Presidência ter suspendido sessões em meio à escalada da crise interna na Corte.





Na semana anterior ao julgamento, Fachin cancelou sessões plenárias em meio ao agravamento dos embates entre ministros. Na ocasião, a suspensão dos trabalhos evitou que os integrantes da Corte se encontrassem publicamente no plenário antes da análise do caso envolvendo Moraes.

Na terça-feira passada, o plenário se reuniu para analisar os desdobramentos das mensagens encontradas no celular do ex-banqueiro Daniel Vorcaro que citam o ministro Alexandre de Moraes. A sessão terminou sem uma definição, após um pedido de vista do ministro Flávio Dino, e foi marcada por divergências entre ministros, inclusive sobre questões relacionadas à condução dos processos.

Parte dos embates atingiu diretamente decisões tomadas por Fachin na Presidência. Durante a sessão, ministros questionaram o encaminhamento dado aos processos relacionados ao Master e a forma como os casos envolvendo Moraes e André Mendonça chegaram ao plenário. Fachin também precisou responder a críticas sobre uma suposta avocação de processos, o que negou.

O plenário acabou sem decidir sequer se os casos envolvendo Moraes e Mendonça deveriam ser analisados conjuntamente. Antes da conclusão dessa discussão, Dino pediu vista, interrompendo o julgamento. O mérito das suspeitas envolvendo Moraes não chegou a ser analisado.

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