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Caso Master Fachin manda arquivar relatórios da PF sobre menção a 6 ministros por não ter relevância jurídica Presidente do STF recebeu dez documentos sobre menções a integrantes da Corte nas investigações de Daniel Vorcaro e decidiu encaminhar apenas parte deles à Procuradoria

O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Edson Fachin, informou a colegas nesta quinta-feira que decidiu arquivar seis dos dez relatórios produzidos pela Polícia Federal (PF) sobre menções a ministros da Corte encontradas nas investigações do Banco Master. O presidente do STF avaliou que os seis documentos não apresentavam relevância jurídica suficiente para justificar novos encaminhamentos, ou seja, investigações.

Os outros quatro, classificados como de potencial repercussão jurídica, serão enviados à Procuradoria-Geral da República (PGR) para análise. De acordo com relatos de integrantes do Supremo, os casos de Alexandre de Moraes, Kassio Nunes Marques, Dias Toffoli e Andre Mendonça serão analisados pela PGR.

Os relatórios foram entregues ao presidente do Supremo na noite de quarta-feira pelo diretor-geral da PF, Andrei Rodrigues, durante uma reunião na sede do tribunal. O material reúne referências a integrantes da Corte encontradas em mensagens e outros documentos obtidos nas investigações sobre o ex-banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Master.

Como mostrou a colunista Bela Megale, do GLOBO, os novos relatórios da Polícia Federal que fora encaminhados à PGR reuniram referências aos ministros Alexandre de Moraes, Dias Toffoli, Nunes Marques e André Mendonça.

A decisão de Fachin estabelece uma distinção entre os documentos produzidos pela PF. Enquanto seis foram arquivados por não apresentarem elementos considerados juridicamente relevantes, os quatro restantes serão submetidos à avaliação da Procuradoria, que deverá indicar se há necessidade de aprofundar as apurações.

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