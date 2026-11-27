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Supremo Tribunal Federal Fachin mantém prisão de ex-presidente do BRB, Paulo Henrique Costa A defesa de Costa argumentou que o afastamento e o desligamento dele do banco já esvaziavam riscos à ordem econômica

O ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal (STF), negou na última quinta-feira o pedido de prisão domiciliar da defesa do ex-presidente do Banco de Brasília (BRB) e manteve a sua prisão preventiva.

A defesa de Costa argumentou que o afastamento e o desligamento dele do BRB já esvaziavam riscos à ordem econômica e que não há contemporaneidade entre a decisão da prisão e os fatos investigados, que é a compra do Banco Master, de Daniel Vorcaro, pelo BRB.

Os advogados argumentaram que Costa entregou voluntariamente o passaporte, buscou a Procuradoria-Geral da República (PGR) para tratativas de colaboração e jamais foi interrogado. Fachin, por sua vez, afirmou que estão mantidos os fundamentos da prisão preventiva e que por isso o pedido não poderia ser acolhido, embora ultrapassado o prazo.

"A necessidade da prisão não se fragilizou e prossegue indispensável diante pelo risco concreto à aplicação da lei penal, à ordem pública e à instrução criminal", pontuou Fachin.

Costa foi preso por suspeitas de participação nas operações de aquisição de carteiras de crédito do Banco Master pelo BRB, investigadas como fraudulentas. A investigação aponta que o ex-presidente do banco teria sido destinatário de uma propina de R$ 146 milhões via imóveis de luxo.

"As evidências indicam que o requerente, na Presidência do BRB, teria endossado a aquisição dessas carteiras em contrapartida a vantagem indevida estimada em R$ 146,5 milhões, materializada em imóveis de alto padrão, alguns quitados por meio de empresas de fachada e outros parcialmente pagos. São citados, ainda, sua atuação direta na escolha e definição dos imóveis, com interlocução com corretores", afirmou o ministro em sua decisão.

A defesa alega que os imóveis não ingressaram no patrimônio do executivo. No pedido, a PGR afirmou que a prisão ainda era necessária para assegurar o curso das investigações e permitir que testemunhas e outros investigados prestem depoimentos sem ameaças.

"O afastamento e o posterior desligamento do requerente da Presidência do BRB não neutralizam esses riscos, que não decorrem exclusivamente do exercício formal do cargo", ressaltou Fachin.

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