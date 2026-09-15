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STF

Fachin: Não há dúvida que precisamos analisar pedido da PGR para declarar nulidade de apuração

Os ministros estão analisando a questão de ordem levantada pelo ministro Gilmar Mendes sobre se o presidente Fachin poderia ter retirado André Mendonça da relatoria do processo contra Moraes

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Ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal (STF), afirmou que 'Abre sessão consciente do desafio de conduzir tribunal por período difícil'Ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal (STF), afirmou que 'Abre sessão consciente do desafio de conduzir tribunal por período difícil' - Foto: Antonio Augusto/STF

O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Edson Fachin, destacou que, antes de analisar o mérito da petição que estabelece uma abertura de investigação contra Alexandre de Moraes, a Corte terá que decidir sobre a questão preliminar apresentada pela Procuradoria-Geral da República (PGR), que defende a anulação do relatório da Polícia Federal (PF) sobre as conversas do ministro com Daniel Vorcaro, ex-dono do Banco Master.

"Esse plenário precisa examinar essa matéria, não há dúvida alguma", frisou Fachin. Ele ponderou ainda que, caso o plenário decida não anular o relatório da PF, caberá ao próprio Supremo decidir qual será o encaminhamento.

"Na interpretação que fiz, se o Tribunal não acolher a preliminar, caberia ao Tribunal dizer: 'Autorizo ou não autorizo o prosseguimento da investigação'", declarou o presidente da Corte.

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Fachin disse ainda que, em sua visão, tanto Moraes quanto André Mendonça, que pediu a abertura de investigação ao plenário, devem votar neste caso.

Os ministros estão analisando a questão de ordem levantada pelo ministro Gilmar Mendes sobre se o presidente Fachin poderia ter retirado André Mendonça da relatoria do processo contra Moraes. Até agora, os ministros Flávio Dino e Cristiano Zanin acompanharam o decano e apenas Fachin votou contra.
 

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