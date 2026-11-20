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prisão Fachin nega prisão domiciliar a policial federal da 'turma' de Daniel Vorcaro Ex-escrivão da PF, aposentado em 2022, Marilson seria um líder operacional do grupo investigado por vigilância clandestina

O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Edson Fachin, negou pedido para transformar em domiciliar a prisão preventiva do policial federal aposentado Marilson Roseno da Silva, apontado como integrante da "turma" do banqueiro Daniel Vorcaro.

Ex-escrivão da PF, aposentado em 2022, Marilson seria um líder operacional do grupo investigado por vigilância clandestina, intimidação e obtenção de informações sigilosas a serviços de Vorcaro, do Banco Master. O grupo era chamado de "A Turma".

A defesa de Marilson Roseno alegou excesso de prazo para a prisão preventiva e ausência de risco à ordem pública e ao processo. Também argumentou que o departamento de saúde da Penitenciária Federal de Brasília, onde ele está preso, comunicou a necessidade de exames laboratoriais e compra de remédios antidepressivos.

A Procuradoria-Geral da República (PGR) deu parecer contrário aos pedidos da defesa por vislumbrar, com a soltura, "risco concreto à ordem pública, à instrução criminal e à aplicação da lei penal". A PGR frisou ainda que não ficou demonstrada a impossibilidade de tratamento médico na prisão.

Edson Fachin acolheu o parecer da PGR. "A prisão preventiva autorizada nos autos segue adequada e indispensável à aplicação da lei penal, à manutenção da ordem pública e à conveniência da instrução criminal, devendo ser mantida", destacou.

Preso em 4 de março, na terceira fase da Operação Compliance Zero, Marilson Roseno da Silva foi transferido para penitenciária federal, de segurança máxima, em Brasília, sob a justificativa de evitar influência sobre a organização e interferência nas investigações.

Ele é apontado como alguém que exercia "papel de liderança no núcleo 'A Turma', em posição hierárquica elevada". Esse grupo, segundo a PF, era encarregado de ameaçar, intimidar e invadir dados sigilosos de desafetos do dono do Banco Master. Tinha na composição operadores do jogo do bicho, milicianos e policiais.

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